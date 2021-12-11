Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 05:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Taksi ağaca çarptı, sürücü hayatını kaybetti
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da Bakırköy’de ağaca çarpan taksinin şoförü hayatını kaybetti.
Florya yolunda Can Semiz yönetimindeki taksi ağaca çarptı.
Ağır yaralanan 27 yaşındaki Semiz, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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