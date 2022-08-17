Gökhan D. idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 10. kilometresinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş alana devrildi.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine ulaşan motosikletli acil sağlık ekipleri, yaralanan sürücü ile otomobildeki Hatice D. ve Betül D'ye ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.