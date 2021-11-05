Haber Giriş: 5 Kasım 2021 Cuma 09:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Takla atan araç metrelerce sürüklendi: 3 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Tunceli'de sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, kavşakta başka bir araca çarparak takla attı. Yaklaşık 200 metre sürüklenen ve ters dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Tunceli'de İ.A.'nın kullandığı otomobil, kavşakta H.Ç. idaresindeki otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil, yaklaşık 200 metre sürüklendi. Kazada 3 kişi, yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ters dönen araçtaki yaralılar, ekipler tarafından kurtarılıp Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Tunceli
Son Haberler
- 11:24
- 11:17
- 11:09
- 11:23
- 11:15
Sıradaki Haber
"Kilit kavşak" Kırıkkale'de yoğun sis: Göz gözü görmüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz