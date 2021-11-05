Haber Giriş: 5 Kasım 2021 Cuma 08:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
"Kilit kavşak" Kırıkkale'de yoğun sis: Göz gözü görmüyor
[Fotoğraf: AA]
Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de yoğun sis etkisini gösteriyor. Görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğü sis pazartesi gününe kadar etkili olacak.
Gece başlayan ve sabah etkisini artıran sis nedeniyle Kırıkkale-Ankara, Kırıkkale-Kayseri ve Kırıkkale-Samsun kara yollarının bazı bölümlerinde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.
Sürücüler, sisten dolayı takip mesafesini koruyarak trafikte yavaş ilerliyor.
Kırıkkale Valiliği, hava sıcaklıklarının yurtta artarak mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte, il genelinde sabah ve gece saatlerinde görülecek sis ve pus hadiselerinin görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağımı aktardı.
Kentte sis 8 Kasım Pazartesi akşam saatlerine kadar etkili olacak.
Etiketler: Kırıkkale
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