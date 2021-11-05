Gece başlayan ve sabah etkisini artıran sis nedeniyle Kırıkkale-Ankara, Kırıkkale-Kayseri ve Kırıkkale-Samsun kara yollarının bazı bölümlerinde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Sürücüler, sisten dolayı takip mesafesini koruyarak trafikte yavaş ilerliyor.

Kırıkkale Valiliği, hava sıcaklıklarının yurtta artarak mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte, il genelinde sabah ve gece saatlerinde görülecek sis ve pus hadiselerinin görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağımı aktardı.

Kentte sis 8 Kasım Pazartesi akşam saatlerine kadar etkili olacak.