Haber Giriş: 5 Kasım 2021 Cuma 08:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale Boğazı'nda ulaşıma sis engeli
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Boğaz, yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Bölgede etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.
Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hattındaki feribot ulaşımı da aynı nedenle geçici olarak durduruldu.
Etiketler: Çanakkale Hava Durumu Deniz Otobüsü
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