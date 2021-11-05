Haber Giriş: 5 Kasım 2021 Cuma 04:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Buca ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Ufuk Mahallesi 895 Sokak'ta İ.E.T, İ.K ve S.D'nin bulunduğu kahvehanenin önüne otomobille Sezgin Gökçe, oğlu Muhammet Can Gökçe ile henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi geldi.
Aralarında husumet olduğu öğrenilen taraflar birbirlerine silahla ateş açtı.
Çatışmada kurşunların isabet ettiği Sezgin Gökçe, oğlu Muhammet Can Gökçe ile İ.E.T, İ.K ve S.D yaralandı.
Yaralılar yakınları tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Ağır yaralı olan Sezgin Gökçe müdahaleye rağmen hayatını kaybederken oğlu Muhammet Can Gökçe'nin hayati tehlikesinin devam ettiği, diğer yaralıların ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan polis ekipleri hastane önünde geniş güvenlik önlemleri aldı.
Etiketler: İzmir
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