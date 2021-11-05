Haber Giriş: 5 Kasım 2021 Cuma 01:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polisin kovaladığı araçtan 3 bin paket kaçak sigara çıktı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan ve takip sonucu durdurulan otomobilden çuvallara konulmuş 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı mahallesinde devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri otomobile "dur" ihtarında bulundu.
Kaçmaya başlayan 2 şüphelinin bulunduğu otomobili takip eden polis ekipleri, kovalamaca sonucu aracın önünü 47068 sokakta keserek durdurdu.
Otomobilden şüpheliler, yaya olarak kaçarken, araçta yapılan aramada çuvallar içinde 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Polis, şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.
Etiketler: Adana Kaçakçılık Polis Sigara
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