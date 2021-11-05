Haber Giriş: 5 Kasım 2021 Cuma 00:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de 40 bin makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de polis ekiplerince 40 bin makaron ve 50 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser Kavşağı'nda yaptıkları uygulama sırasında Ö.P'nin kullandığı otomobili durdurdu.
Araçta yaptıkları aramada, 5 bin içi doldurulmuş makaron bulan ekipler, şüphelinin ev ve iş yerindeki aramalarda da 5 bini doldurulmuş toplam 35 bin makaron, 50 kilogram kaçak tütün ile elektrikli tütün doldurma makinesi ele geçirdi.
Gözaltına alınan ve "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan hakkında adli işlem başlatılan şüpheliye 17 bin lira idari ceza kesildi.
Etiketler: Kaçakçılık Makaron
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