Haber Giriş: 4 Kasım 2021 Perşembe 23:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de 93 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Hakkari'de, durdurulan bir kamyonette yapılan aramada, ev eşyalarının içine gizlenmiş 93 kilogram eroin bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede durdurdukları bir kamyonette arama yaptı.
Kamnoyetteki ev eşyalarının içine gizlenmiş 93 kilogram eroin bulundu.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Hakkari Uyuşturucu
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