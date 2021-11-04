Haber Giriş: 4 Kasım 2021 Perşembe 22:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay aşılamada mavi kategoriye geçti
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'ın COVID-19'a karşı ikinci doz aşı oranında yüzde 75'i geçerek "mavi" kategorideki iller arasına girdiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Hatay'ın COVID-19'a karşı ikinci doz aşı oranında yüzde 75'i geçerek "mavi" kategorideki iller arasına girdiğini açıkladı.
"81 ilin tamamı bir an önce mavi olmalı"
Bakan Koca, "Hatay ikinci doz aşı oranında yüzde 75’in üzerine çıkarak mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız. 81 ilin tamamı bir an önce mavi olmalı" dedi.
HATAY ikinci doz aşı oranında %75’in üzerine çıkarak Mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız. 81 ilin tamamı bir an önce Mavi olmalı.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 4, 2021
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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