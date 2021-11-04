Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Hatay'ın COVID-19'a karşı ikinci doz aşı oranında yüzde 75'i geçerek "mavi" kategorideki iller arasına girdiğini açıkladı.

"81 ilin tamamı bir an önce mavi olmalı"

Bakan Koca, "Hatay ikinci doz aşı oranında yüzde 75’in üzerine çıkarak mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız. 81 ilin tamamı bir an önce mavi olmalı" dedi.