İl Jandarma Komutanlığı ile Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, Orhangazi Mahallesi'nde belirlenen adrese yaptığı baskında, 81 Roma sikkesi, 20 obje, 12 yüzük, mühür ve tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen taş buldu.

Tarihi eserlere el konulurken F.Ü. gözaltına alındı.