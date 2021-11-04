Haber Giriş: 4 Kasım 2021 Perşembe 21:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da 115 parça tarihi eser ele geçirildi
Konya'nın Ereğli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 115 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı ihbarını aldı.
Harekete geçen ekipler, Orhangazi Mahallesi'nde belirlenen adrese yaptığı baskında, 81 Roma sikkesi, 20 obje, 12 yüzük, mühür ve tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen taş buldu.
Tarihi eserlere el konulurken F.Ü. gözaltına alındı.
Etiketler: Tarihi Eser
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