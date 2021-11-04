Amasya merkez Yeşilyenice Mahallesi'nde asker eğlencesi düzenlendi. Eğlencede havaya ateş eden İsmail K.'nın tabancası tutukluk yaptı. Sıkışan mermilerin çıkartılması esnasında silah ateş aldı.

Yaşanan kazada seken mermiler İsmail K.'nın eline ve 2 arkadaşının da ayağına isabet etti.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Tanıkların dinlenmesi ve bir cep telefonu kamerasının kaydettiği görüntülerin izlenmesi üzerine olayın asker uğurlama eğlencesinde yaşandığı belirlendi.

1 gözaltı

Gözaltına alınan İsmail K.'nın sakladığı tabanca da bağ evinde bulundu. Suçunu itiraf eden İsmail K., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.