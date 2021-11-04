Haber Giriş: 4 Kasım 2021 Perşembe 22:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kağıthane'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Kağıthane'de maske imalatı yapan 4 katlı iş yerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü.
Yeşilce Mahallesi Demirbaş Sokak'ta tek kullanımlık medikal ürünler üreten 4 katlı iş yerinin girişinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.
Yeşilce Mahalle Muhtarı Yalçın Vurkun, maske imalatı yapan iş yerinde yangın çıktığı duyumu sonrası itfaiye ve polis ekiplerine haber verdiklerini, iş yerinde kimsenin bulunmadığını söyledi.
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