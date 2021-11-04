Lüleburgaz Belediyesinde çalışan İlknur Gökay Tuncel, Fatih Caddesinde yürüyerek evine giderken önceden tanıştığı Selçuk G'nin kendisini takip ettiğini fark etti.

Koşarak bir apartmana sığınmaya çalışan Tuncel, Selçuk G. tarafından bıçaklandı. Selçuk G. ardından kendisine de aynı bıçakla zarar verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırdı. Tuncel, hayatını kayberken, yaralı saldırgan Selçuk G. ise müdahale sonrası Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Lüleburgaz Devlet Hastanesine giderek Tuncel'in yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

"Dünya iyisi arkadaşımızı kaybettik"

Gencecik dünya tatlısı çalışma arkadaşlarını kaybettikleri için çok üzgün olduklarını vurgulayan Gerenli, "Kelimelerin anlamını yitirdiği bir zamandayız şu an. Çok sevdiğimiz dünya iyisi, gencecik bir kadın çalışma arkadaşımızı maalesef hunharca bir şekilde kaybettik, cinayetle. Artık bu cinayetler son bulsun. Toplumsal buhran bir an önce sona ersin ve hem kentimde hem ülkemde bu cinayetlerin sonunu mutlaka getirelim ne gerekiyorsa hep beraber yapmamız gerekiyor. Neşe dolu dünya iyisi bir insandı. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzde çalışıyordu. Her bir insana yardım yaptığında, destek olduğunda gözlerinin içi gülerdi. Çok değerli bir çalışma arkadaşlarımızı kaybettik" dedi.

Tuncel'in 19 yıldır belediyede görev yaptığı ve bir yıl önce evlendiği belirtildi.