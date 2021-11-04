Salgın ile birlikte alışveriş internete taşınınca motorlu kuryelerin trafikteki sayısı daha da arttı. Trafikte motor kullananların çoğunluğunu motorlu kuryeler oluşturuyor. Dolayısıyla kazalara en çok bu meslek grubu karışıyor.

Gece-gündüz çalışan kuryeler siparişleri yetiştirmek için zamanla yarışıyor. Bu yoğunluk kazalara sebep oluyor.

Açıklanan verilere göre, salgın döneminde 190 motorlu kurye trafik kazalarında hayatını kaybetti.

Siparişi yetiştirme telaşı, kuryelere dikkat etmeyen sürücüler ve tecrübesiz motorlu kuryeler kazaların en büyük sebepleri arasında yer alıyor.

Motorlu kuryelerin karıştığı kazaların azalması için trafikteki herkesin kurallara uyması gerekiyor.

Haber: Mehmet Kılıç

Kamera: Erkam Karakaya