Başkent polisinin yaptığı takip çalışmaları sonucunda FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasında görev alan kişiler tespit edildi.

Şüphelilerin bulundukları illerde kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün yöneticileri ile iletişim sağladıkları belirlendi.

2 albay, 1 üsteğmen ve 5 astsubay olmak üzere 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlıların yakalanması için Ankara merkezli 4 ilde operasyon başlatıldı.