Haber Giriş: 5 Kasım 2021 Cuma 08:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara merkezli 4 ilde FETÖ'nün sözde örgüt yöneticileriyle irtibatlı oldukları belirlenen 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenler arasında halen görevde olan albay ve astsubaylarda bulunuyor.
Başkent polisinin yaptığı takip çalışmaları sonucunda FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasında görev alan kişiler tespit edildi.
Şüphelilerin bulundukları illerde kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün yöneticileri ile iletişim sağladıkları belirlendi.
2 albay, 1 üsteğmen ve 5 astsubay olmak üzere 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Zanlıların yakalanması için Ankara merkezli 4 ilde operasyon başlatıldı.
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