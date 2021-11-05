Haydarpaşa mendireği açıklarında makinesi arızalanan 147 metre boyundaki konteyner gemisi kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Tekirdağ'dan Poti'ye seyir halindeyken Haydarpaşa mendireği açıklarında makine arızası yaşayan 147 metre boyunda MSC OLGA F isimli konteyner gemisi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda kılavuz kaptan ve KURTARMA-9 Römorkörü eşliğinde, Ahırkapı'ya demirletilecek. 9957 grostonluk gemi, Liberya bayraklı ve konteyner yüklü" denildi.