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Türkiye
İHA 03.03.2024 03:03

Takla atan araç 50 metre sürüklendi: 1'i ağır 4 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Oylat Köprülü Kavşağı'nda meydana gelen kazada takla atan hafif ticari araç 50 metre sürüklendi. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Takla atan araç 50 metre sürüklendi: 1'i ağır 4 yaralı
[Fotograf: İHA]

Saat 00.30 sıralarında İnegöl Oylat Köprülü Kavşak'ta meydana gelen kazada Kütahya'nın Domaniç ilçesinden İnegöl'e seyir halinde olan Şırnak'ta görevli Uzman Çavuş Ramazan P. yönetimindeki hafif ticari araç Oylat Köprülü Kavşağı üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Takla atan araç yaklaşık 50 metre sürüklenerek durdu. Kaza sonucu sürücü uzman çavuş ile birlikte araçta bulunan Yusuf E., Derya K. ve Yağmur Y.  yaralandı.

Yaralılar Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Yaralılardan sağlık durumu ciddiyetini koruyan Yağmur Y.'nin Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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