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Türkiye
İHA 03.03.2024 01:31

Kayseri'de 9'uncu kattan düşen genç hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 9'uncu kattan düşen 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kayseri'de 9'uncu kattan düşen genç hayatını kaybetti
[Fotograf: İHA]

İlçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi 2270. Sokak üzerinde meydana gelen olayda E.B., 9'uncu kattaki evinin balkonundan aşağıya düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde E.B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından E.B.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, acılı haberi alan yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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