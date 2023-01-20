Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma 21:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
TAG Otoyolu'nda feci kaza: Çekiciyle çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü
[Fotograf: AA]
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Şanlıurfa kesiminde çekiciyle çarpışan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti.
Sürücüleri belirlenemeyen otomobille seyir halindeki çekici, TAG Otoyolu Şanlıurfa bölümündeki Suruç gişesi yakınlarında çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Çekici sürücüsü gözaltında
Sağlık ekipleri, otomobildeki Cengiz Çaça, Ahmet Başdaş, Doğan Bahadur ve Melek Başdaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.
Çekici sürücüsü gözaltına alındı.
Etiketler: Şanlıurfa Trafik Kazası
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