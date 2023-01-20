Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma 21:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da alışveriş merkezinin çatısında yangın
[Fotograf: AA]
Bursa'da bir alışveriş merkezinin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.
Nilüfer ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'ndaki alışveriş merkezinin çatı bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye görevlileri alevleri kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.
Çatıda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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