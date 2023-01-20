Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma 21:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobil köprüden düştü: 2 ölü, 1 yaralı
[Fotograf: AA]
Batman'ın Beşiri ilçesinde otomobilin köprüden düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Batman-Siirt kara yolunun İkiköprü beldesi yakınlarında kontrolden çıkan otomobil, köprüden düştü.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Sıkışan 1 kişi ekiplerin uzun uğraşlarıyla otomobilden ağır yaralı olarak çıkarılarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Cenazeler hastanenin morguna götürüldü.
Etiketler: Batman
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