Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma 21:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başkentte 257 kilogram esrar ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Ankara'da durdurulan bir tırda 257 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölbaşı ilçesinde un ve iplik yüklü bir tırı durdurdu.
Tırda narkotik köpeği "zum" ile yapılan aramada, çuval ve çöp poşeti içinde 257 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.
Olaya ilişkin Mustafa S. ile Subhi B. gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında, "uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Ankara Uyuşturucu
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