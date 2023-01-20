Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma 20:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Maçka-Taşkışla Teleferik hattı hava muhalefeti nedeniyle kapatıldı
[Fotograf: AA]
İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan lodos ve sağanak nedeniyle Maçka-Taşkışla Teleferik hattı işletmeye kapatıldı.
Üsküdar, Kadıköy, Mecidiyeköy, Beyoğlu, Şişli, Kağıthane, Fatih, Zeytinburnu, Eyüpsultan, Bakırköy, Bahçelievler ve Bayrampaşa başta olmak üzere kentin birçok ilçesinde akşam saatlerinde sağanak ve lodos etkili oldu.
Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, "TF1 Maçka-Taşkışla teleferik hattımız hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatılmıştır." ifadesi kullanıldı.
Etiketler: İstanbul
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