Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma 19:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli
[Fotograf: AA]
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş (Moda İskelesi uğraması), Maltepe-Adalar ve Adalar-Beşiktaş seferlerinin hava muhalefeti (lodos) sebebiyle yapılamadığı ifade edildi.
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