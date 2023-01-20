Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma 19:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta kontrolden çıkan otomobil kafeye daldı: 5 yaralı
[Fotograf: AA]
Yozgat'ta kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki kafeye girdi, 5 kişi yaralandı.
Kent merkezi terminal kavşağında 65 yaşındaki Y.G. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak bir kafeye girdi.
Kafede cam kenarında oturan 4 kişi ile sürücü yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Yozgat
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