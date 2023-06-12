Çok Bulutlu 17.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 12.06.2023 23:15

TAG Otoyolu'nda 9 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

TAG Otoyolu'nda 9 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

Sürücünün adı öğrenilemeyen yaş meyve ve sebze yüklü tır, TAG Otoyolu Akgedik mevkiinde bir araçtan sızdığı değerlendirilen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen tırdaki kasalar yola saçıldı. Bu sırada sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 3 tır, 2 otomobil, panelvan, pikap ve hafif ticari aracın da karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan biri araçta sıkıştı.

Kaza nedeniyle otoyol araç trafiğine kapandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, uzun kuyruklar oluşan yolda önlem aldı.

TAG Otoyolu'nda 9 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerince araçta sıkışan kişi çıkarıldı.

Bazı araçların kaldırıldığı otoyolun Mersin-Adana istikametinde trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Karayolları ekiplerinin de destek verdiği bölgede, kazaya karışan 2 tırın çekici yardımıyla kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

TAG Otoyolu'nda 9 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

ETİKETLER
Mersin
Sıradaki Haber
Balıkesir'de şarampole devrilen minibüsteki 14 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:41
Beyaz Saray: Biden'ın sağlık durumu iyi
00:38
Trump'ın yarın hakim karşısına çıkacağı Miami'de güvenlik önlemleri artırıldı
00:24
Danimarka, kişisel verilerin toplanmasında yaş sınırını yükseltmeyi planlıyor
00:19
Fransa, Almanya ve Polonya liderleri Paris’te bir araya geldi
00:15
ABD’de mağara turu sırasında tekne alabora oldu: 1 ölü, 11 yaralı
00:33
Bingöl'de demir cevheri keşfi
Kolombiya'da Tomatina Festivali'ne katılanlar tonlarca domatesi birbirine fırlattı
Kolombiya'da Tomatina Festivali'ne katılanlar tonlarca domatesi birbirine fırlattı
FOTO FOKUS
Tersanede havuz çöktü, geminin üzerine vinç devrildi
Tersanede havuz çöktü, geminin üzerine vinç devrildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ