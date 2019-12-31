Türkiye

Tabela takan kişinin ikinci kattan düşme anı kameraya yansıdı

31 Aralık 2019 Salı 17:35 - Son Güncelleme 31 Aralık 2019 Salı 19:53

Elazığ'da bir kişi ikinci kattaki bir iş yerine tabela takarken park halindeki bir taksinin üzerine düştü. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.