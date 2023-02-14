Vakfın paylaştığı bilgilere göre, T3 Vakfı afet bölgelerindeki yaraların sarılmasına destek olmak amacıyla 10 milyon TL'lik nakdi yardımı AFAD'a bağışladı.

Ayrıca Vakıf, DENEYAP merkezlerini ilk günden itibaren lojistik depo haline getirerek erzak ve temel ihtiyaç malzemelerinin ilk etapta toplanmasını organize ederek deprem bölgesine doğru yola çıktı.

Sahada gönüllülerden oluşan 255 kişilik ekibi ile ihtiyaç sahiplerine ulaşan T3 Vakfı, AFAD ile koordineli bir şekilde acil ihtiyaç malzemelerinin dağıtımını sağlıyor.

Deprem bölgesinde teknoloji atölyeleri kurulacak

T3 Vakfı, depremden etkilenen çocukların eğitim süreçlerine destek olmak ve sosyal hayata katılımlarını hızlandırmak amacıyla deprem bölgesinde teknoloji atölyeleri kuracak.

DENEYAP atölyelerinde halihazırda çocuklar için verilen teknoloji eğitimlerinin benzeri bu atölyelerde verilmeye başlanacak.