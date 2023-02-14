Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı 13:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hatay'daki '600 Evler' artık yok
Hatay'da "600 Evler" adıyla bilinen 57 blok, Kahramanmaraş merkezli depremlerde tamamen yıkıldı. 3 bin kişinin yaşadığı, 570 dairenin bulunduğu site moloz yığınına döndü.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.
Depremler, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana'da yıkıma yol açtı.
Hatay'da bulunan, "600 Evler" adıyla bilinen 57 blok da tamamen yıkıldı.
3 bin kişinin yaşadığı, 570 dairenin bulunduğu site, moloz yığınına döndü. TRT Haber muhabiri Elif Akkuş, sitenin enkazına gitti.
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