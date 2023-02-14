Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

Depremler, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana'da yıkıma yol açtı.

Hatay'da bulunan, "600 Evler" adıyla bilinen 57 blok da tamamen yıkıldı.

3 bin kişinin yaşadığı, 570 dairenin bulunduğu site, moloz yığınına döndü. TRT Haber muhabiri Elif Akkuş, sitenin enkazına gitti.