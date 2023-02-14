Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı 13:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Madencilerden depremzedelere not: Kömür için değil, ömür için geldik
[Fotograf: AA]
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından madenciler de seferber oldu. Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak ekibinin çalışma tahtasına yazdığı not duygulandırdı.
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları, yıkımın 9. gününde de sürüyor.
Adıyaman'da yıkılan binanın enkazında kalan 18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin, 198 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldı.
Muhammed'i kurtaran Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Zonguldak ekibi, çalışma tahtasına "Kömür için değil! Ömür için geldik... Hakkınızı helal edin" yazdı.
Son Haberler
- 15:02
- 14:56
- 14:55
- 14:54
- 14:57
Sıradaki Haber
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş depremzedelerle bir araya geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz