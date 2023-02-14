Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı İller Bankası, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından ağır hasarlı bölgeler hariç, içme suyu altyapısının yüzde 95’ini onardı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Deprem bölgesinde su hayati önemde. İller Bankası ilk günden bu yana 750 personeliyle altyapıya dair tüm çalışmaları hızla yürüttü. İçme suyu altyapısı onarıldı. Bölgenin yüzde 95’ine su ulaştı. Arama-kurtarma çalışmaları sonrası tüm bölgeye su verilebilecek" sözlerini kullandı.