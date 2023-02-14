Arama-kurtarma çalışmaları koordine ediliyor. Bölgedeki çalışmalar yönetiliyor.

Afetten etkilenen iller 24 saat boyunca havadan takip ediliyor. Belirlenen bir olumsuz durum olursa en hızlı şekilde karadan müdahale ediliyor.

Titiz takibin yürütüldüğü Jandarma Mobil Harekat Merkezi, kapılarını TRT Haber'e açtı.

Jandarma Mobil Harekat Merkezi Amiri Hakan Şimşek, "Personelimiz sağ olarak vatandaşlarımızı kurtarabilmenin ümidiyle büyük bir gayretle çalışmalarına devam etmektedir. Biz de Jandarma Mobil Harakat Merkezi olarak Sayın İçişleri Bakanımızın direktifi ve Sayın Jandarma Genel Komutanımızın emirleri doğrultusunda depremin meydana geldiği andan itibaren derhal bölgede görevlendirildik" dedi.

Deprem bölgesi 7/24 takip ediliyor

Kahramanmaraş'taki merkez, kararların çok hızlı ve doğru şekilde alınması için kuruldu.

Şimşek, merkezin jandarma unsurları ile diğer birimler arasında koordineyi sağlamak amacıyla 24 saat esasına göre devam ettiğini belirterek, "Tüm illerdeki son durum anlık olarak takip edilmekte ve elde ettiğimiz veriler sahadaki personelimiz ile paylaşılmaktadır" diye konuştu.

54 bin 273 personelin çalışması harekat merkezinden yürütülüyor

Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı 54 bin 273 personel anbean takipte. Çalışmalar hem havadan hem karadan yürütülüyor.

İnsansız hava araçları vasıtasıyla deprem bölgesinden alınan görüntüler sahadaki personele iletiliyor. Barınma ve tahliye talepleri bu merkezden ilgili birimlere aktarılıyor.

Asayiş olayları da anlık takip ediliyor

Sadece arama kurtarma değil asayiş olaylarına da Mobil Harekat Merkezi'nden müdahale ediliyor. Yağma ve hırsızlık gibi suçların önüne geçmek için anlık takip yapılıyor.

Haber: Semih Kılıç

Kamera: Seyit Taşdelen

