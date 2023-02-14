"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları, yıkımın 9. gününde sürüyor.

Bu kapsamda, depremin 198. saatinde önce 17 yaşındaki Muhammed Enes Yeninar'a, ardından da ağabeyi 21 yaşındaki Baki Yeninar'a ulaşıldı.

Tünelden içeri alınan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından enkazdan çıkarılan kardeşler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kardeşlerin enkazdan çıkarılması sırasında yakınları gözyaşı döktü, kurtarma ekipleri de birbirine sarıldı.

"Abimle beraber paylaştık"

Kardeşlerden, Enes Yeniar, "Normalde biz abimle işe gidiyorduk sabahleyin. Telefona saat kurdum bugün erken kalkalım dedim. Uyandım, biraz sert sallandım, abi kalk dedim. Üst katın duvarları geldi üzerime. Telefonu bulmasaydık yaşamıyordum şu anda. Genellikle spor yaptığım için çekmeceme protein tozu koyarım. Su da koyarım ama onu bulamadım. Abimle beraber paylaştık." dedi.

"Sarılıp uyuduk kardeşimle"

Ağabey Baki Yeniar ise şunları söyledi:

"12 gün saydım ben. İçimiz rahattı. Telefonu bulmam şans oldu, kardeşim benim üzerimdeydi. İçeri temiz bir hava akışı vardı. Allah'a dua ettik. Beslenmeyi protein tozuyla yaptık. Mecbur idrarımızı boşalttık, biraz midem bulandı. Çoğunluğu uyuduk, sarılıp uyuduk kardeşimle. Allah'a şükür çıktık sağ salim, darısı çıkamayanlara. Allah razı olsun herkesten."