10 ili etkileyen büyük Kahramanmaraş depremlerinin ardında kalan enkazlarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Depremlerden en çok hasarı gören illerden biri de Adıyaman…

Ağır hasarlı ve yıkılan binlerce binanın olduğu ilde her yardımın kıymeti büyük. Evi ağır hasar gören Sami Ünsal’ın arama kurtarma ekipleri ve depremzedeler için yaptığı yardım da herkesin en ihtiyaç duyduğu şeyler arasında.

Ünsal, bahçesindeki tuvalet ve tulumbayı bölge insanının kullanımına açtı. Öyle ki, tulumbadan çekilen suyla hem depremzedeler hem arama kurtarma ekipleri ihtiyaçlarını rahatça giderebiliyor.

Sami Ünsal, gelen herkese kapısını açıyor. Kimi çay demlemek için kimi abdest almak, kimi de temizliğini sağlamak için tulumbadan su çekiyor.

“Helali hoş olsun…”

Sami Ünsal, “Adıyaman Belediyesi’nde sebze halinde çalışıyorum. Şu anda işe gitmiyorum, her yer yıkık. Köy evinde kalıyorum. Evi kontrol etmeye gelince 'Buradaki tulumbayı ve tuvaleti herkese açalım' dedim. Su temiz. Çay demliyorlar, abdest alıyorlar. Herkes ihtiyacını karşılasın.” diyor.

Sırtındaki ceketini bile ihtiyacı olanlara vermek isteyen Ünsal, suyu ve tuvaleti kullananlara ise tek bir şey söylüyor: Helali hoş olsun...

