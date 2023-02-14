Depremden etkilenen Kahramanmaraş'a götürülen 4 karavan İl Emniyet Müdürlüğü yakınlarına konuşlandırıldı.

İçerisinde barınma, banyo ve tuvalet, internet gibi çeşitli ihtiyaçların karşılanabildiği karavanların yanı sıra kent merkezindeki iletişim çadırıyla ulusal ve uluslararası basın kuruluşlarının çalışanlarına katkı sunuluyor, gazetecilerin akredite işlemleri de burada yapılıyor.

İletişim Başkanlığı, sunduğu imkanlarla sahadaki basın çalışanlarının haber üretiminde rahatlık sağlıyor.