Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan yürütülen soruşturma kapsamında alınan MASAK raporları ve toplanan diğer delillere dayanılarak şüpheliler Ünsal Ban, Ünal Ban, Gülcan Ban, Emre Buğra Ban, Ahmet Karakaş, Bülent Gürkan, İsmail Erdoğan, Levent Yurdakul ve Soner Gökten'in tutuklanma talebiyle dün sorgu hakimliğine sevk edildiği belirtildi.

Şüpheliler Ünsal Ban, Ünal Ban, Gülcan Ban, Emre Buğra Ban ve Ahmet Karakaş'ın söz konusu suçtan sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüphelilerin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Boşanma aşamasındaki eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaştığı gerekçesiyle Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edilen Ünsal Ban, dünkü celsede tahliye edilmişti.