Daire, Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince 26 Haziran 2019'da karara bağlanan davanın temyiz incelemesini tamamladı.

Buna göre, olay tarihinde tuğgeneral rütbesiyle Kara Harp Okulu dekanı olan Kerim Acar ile Abdullah Ender Toydemir, Ahmet Tufan, Ahmet Önder Biberoğlu, Ali Demir, Ali Emre Buğurcu, Hasan Hüseyin Eçik, Nadir Özsoy, Önder Haluk Tekbaş, Rafettin Öztürk, Vedat Tecer, Zafer Alkurt, Ali Tolga Sıçrar, Devrim Çamur, Erkan Peker, Eser Coşar, Mustafa Yıldırım, Ramazan Nazar ve Sadık Çam'a "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapisler onandı.

Aynı suçtan müebbet hapse mahkum edilen sanıklar Rahman Memişoğlu, Ali Aktaş, Ali Eker, Ali Şen, Atilla Kahraman, Cüneyt Kılıç, Emrah Akdeniz, Hasan Yalaza, Mehmet Beler, Mehmet Fatih Çankal, Miraç Karakuş, Mustafa Çelik, Mustafa Çetiner, Mustafa Erol, Ömer Faruk Tanırgan, Sabri Karaağaç, Safa Özkan, Serhat Ekemen, Veysal Kör, Adnan Mumcu, Ahmet Kurtay, Akif Karabıyık, Erdoğan Güçlü, Gökhan Çakır, Mehmet Fatih Göktaş, Mümin Haliloğlu, Ramazan Türker ve Yavuz Selim Özzengin hakkındaki hükümlerin de onanması kararlaştırıldı.

Daire, "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçuna yardım eden sıfatıyla katıldıkları gerekçesiyle 12 yıl 6'şar ay ve 15'er yıl hapse mahkum edilen toplam 110 sanık hakkındaki cezalar ile bu suçtan beraatlerine hükmedilen ancak FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay ve 7 yıl 6'şar hapse mahkum edilen 27 sanık hakkındaki kararları da onadı.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan mahkumiyetlerine karar verilen 9 sanık hakkındaki kararları eksik inceleme sonucu hüküm tesis edildiği gerekçesiyle bozan daire, beraatine karar verildikten sonra temyiz aşamasında hayatını kaybeden bir sanık hakkındaki hükmü de bozma nedeni saydı.

Ayrıca daire çoğunluğu olay tarihinde askeri öğrenci olan sanıklar hakkındaki beraat ve ceza verilmesine yer olmadığına ilişkin kararların da onanmasına hükmetti.

Davanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski tuğgeneral Kerim Acar ile firari eski albay İlhami Polat'ın arasında bulunduğu 307 sanık hakkında düzenlediği iddianameyi, 12 Haziran 2017'de Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

İddianamede, dönemin Kara Harp Okulu komutanının darbe girişiminin başlamasının ardından derdest edilerek zorla alıkonulduğu, bu olaydan sonra okul yönetimin darbecilerin eline geçtiği anlatılmış ve sanıkların eylemlerine yer verilmişti.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi, 26 Haziran 2019'da Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada hükmünü açıklamış, 19 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 28 kişiye müebbet hapis cezası vermiş, 110 sanığa darbe girişimine yardım, 37 kişiye de "FETÖ üyeliği"nden süreli hapis cezası vermişti.

Mahkeme, aralarında firari Polat'ın da olduğu 19 sanık hakkındaki dava dosyalarını ayırmış, çoğunluğu askeri öğrenci 94 sanık hakkında da beraat ve ceza verilmesine yer olmadığına hükmetmişti.

Haklarında beraat ve ceza verilmesine yer olmadığına karar verilen bazı sanıklar yönünden kurulan hükümler temyiz edilmediğinden önceki aşamalarda kesinleşmişti.