"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları, yıkımın 9. gününde sürüyor.

Sütçü İmam Mahallesi Salman Zülkadiroğlu Bulvarı'nda yıkılan Pınar Apartmanı'nın enkazında çalışma yapan çok sayıda arama kurtarma ekibi, geçen perşembe ısı taraması ve dinleme yaptı.

5 metre tünel açıldı

Gölcük Tersanesi ile JAK timleri ve Ankara 3. Hava İstihkam Hava İnşaat Taburu o günden bu yana enkazda arama çalışması yürüttü. Binadan ses duyulması üzerine belirlenen noktada yaklaşık 5 metre tünel açıldı. Ekiplerin 2 kişiyle sesli temas kurmasının ardından JAK timindeki 2 arama köpeği çalışmalara katıldı.

Geceden bu yana sürdürülen yoğun çalışmalar hiç durmadan sabaha kadar devam etti. Gün aydınlanınca depremin 198. saatinde önce 17 yaşındaki Muhammed Enes Yeninar'a, ardından da ağabeyi 21 yaşındaki Baki Yeninar'a ulaşıldı.

Tünelden içeri alınan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından enkazdan çıkarılan kardeşler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kardeşlerin annesinin de 2 gün önce enkazdan kurtarıldığı belirlendi.

9. günde yeni bir mucize daha yaşandı.

Kahramanmaraş’ta 2 kişi peş peşe enkazdan kurtarıldı. pic.twitter.com/Oakwdyi34f — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 14, 2023

Adıyaman

Türk Silahlı Kuvvetleri arama kurtarma ekipleri, Zonguldak maden işçileri, UMKE ve diğer ekipler, Cumhuriyet Mahallesi Abdul Musa Caddesi 25134 Sokak'taki 7 katlı Fırat Sitesi'nin enkazında 18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin'e ulaştı.

Ekipler, Çetin'i enkazdan 198 saat sonra kurtardı. Çetin, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'da 13 Mart 1992'de meydana gelen depremde enkaz altında kalan hemşire Nurcan Eraslan 187 saat sonra kurtarılmıştı.