Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı 06:49Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Osmaniye'de çadır kentte yangın
[Fotograf: İHA]
Osmaniye'de çadır kentte tüp patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Deprem sonrasında merkez Adnan Menderes Mahallesi'nde kurulan çadır kentte, çadırlardan birinde küçük tüpün patlaması sonrası yangın çıktı.
Yangına bölgedeki güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Bir çadırın yandığı ikisinin de zarar gördüğü yangın kısa sürede söndürüldü.
Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadığı öğrenildi.
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