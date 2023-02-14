Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı 05:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bir tabak bile kırılmadı: Züccaciye dükkanı depremi hasarsız atlattı
[Fotograf: AA]
'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'taki bir apartmanın zemininde bulunan züccaciye dükkanındaki malların hasar görmemesi, görenleri şaşırtıyor.
Onikişubat ilçesinde, Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki İsmet Karaokur Bulvarı üzerinde bulunan Sara Sitesi, depremde hasar görmeyen yerler arasında yer aldı.
Sitedeki bir apartmanın zemininde bulunan ve depremin meydana geldiği 6 Şubat'tan bu yana kapalı olan züccaciye dükkanında yer alan porselen tabaklar dahil hiçbir eşyanın kırılmadığı görüldü.
Dükkanın tam karşısında ise bir apartmanın enkazında arama kurtarma çalışmaları yapılıyor.
Dükkan çevreden geçenleri hayrete düşürdü.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş
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