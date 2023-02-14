Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı 05:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
60 arama kurtarma personeli TSK'nın uçağıyla İstanbul’a döndü
[Fotograf: AA]
Adana'da arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından bazı askeri personel ve gönüllüler, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçakla İstanbul’a geldi.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetlerine katılan 60 askeri personel ve gönüllüleri taşıyan nakliye uçağı Atatürk Havalimanı'na indi.
Askeri ve sivil kurtarma ekipleri burada hazırda bekleyen otobüslerle havalimanından ayrıldı.
Etiketler: Adana Türk Silahlı Kuvvetleri Deprem
Son Haberler
- 07:35
- 07:27
- 07:23
- 07:11
- 07:03
Sıradaki Haber
Çinli arama kurtarma personeli Müslüman oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz