Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı 01:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
185 saat sonra gelen mucize: 10 yaşındaki Ayça kurtarıldı
[Fotograf: İHA]
Kahramanmaraş Ebrar sitesinde 10 yaşındaki Ayça Ankara İtfaiyesi ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin çalışmaları sonucunda enkazdan 185 saat sonra kurtarıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Kahramanmaraş’ta bulunan Ebrar sitesinde Ankara İtfaiyesi ve JAK ekiplerinin çalışmaları sonucunda 10 yaşındaki Ayça isimli vatandaş kurtarıldı.
Ekiplerin titiz çalışmaları ardından çıkarılan genç tedavilerine başlanmak üzere hastaneye sevk edildi.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş
Son Haberler
- 03:03
- 02:55
- 01:46
- 01:28
- 00:58
Sıradaki Haber
Provokatif paylaşım yapanlar yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz