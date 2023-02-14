Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı 01:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hatay'da 183 saat sonra bir can daha kurtarıldı
[Fotograf: İHA]
Hatay merkez Antakya ilçesinde bir kişi daha 183 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkartıldı.
Umutların tükenmediği deprem bölgesinde ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Enkazdan yaralı olarak kurtarılan Hüseyin Berber hastaneye kaldırıldı.
Depremlerde en çok hasarı alan illerin başında gelen Hatay'da ekipler arama kurtarma çalışmasına aralıksız devam ediyor.
Merkez Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Oymak Sokak'taki bir apartmanda yapılan arama kurtarma çalışmalarında sevindirici haber geldi.
Jandarma Arama Kurtarma Timleri ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarında Hüseyin Berber sağ olarak enkazdan çıkarıldı.
Depremzede hastaneye kaldırıldı.
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