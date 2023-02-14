Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı 05:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Deprem bölgesinden 49 yaralı uçakla İstanbul'a getirildi
[Fotograf: AA]
Adana'dan havalanan, depremlerde yaralanan 49 kişi ile 25 refakatçiyi taşıyan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait nakliye uçağı, Atatürk Havalimanı'na indi.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altından çıkarılan yaralıların İstanbul’a nakli devam ediyor.
Adana'dan kalkan, 49 yaralı ile 25 refakatçinin bulunduğu "C130" tipi askeri nakliye uçağı, 04.10 sıralarında Atatürk Havalimanı’na indi.
Sağlık görevlileri ve askerler tarafından sedyelerle uçaktan ambulanslara nakledilen yaralılar, İstanbul'daki hastanelere sevk edildi.
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