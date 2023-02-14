Kaan isimli çocuk, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Cebrail Mahallesi Akevler Sokak'ta yıkılan apartmanın enkazı altında kaldı.

Enkaz altında kurtarılmayı bekleyen çocuk, depremin 182'nci saatinde ekiplerce kurtarılarak hastaneye götürüldü.

Adana İtfaiyesinde görevli Sedat Başaran, kurtarma anında yaşadıklarını anlattı.

"Mucizeler bitmiyor"

Başaran, Cebrail Mahallesi'nde günlerdir enkaz bölgesinde kepçe operatörleriyle çalıştıklarını, çocuğun çıkarıldığı Akevler Sokak'taki bir apartmanın enkazında boşluk fark ettiklerini söyledi.

O boşluktan bir hırıltı sesi duyduklarını ifade eden Başaran, "Daha sonra 'Sesimi duyan var mı?' o meşhur sloganı söyledim. O da 'Abi beni kurtarın' dedi. O anki duygularım inanılmazdı, tarif edemiyorum. Tırnaklarımızla kazımaya başladık ve açtık. Benim de 12 yaşında bir oğlum var, aklıma o geldi" diye konuştu.

Başaran, daha sonra çalışmalara devam ettiklerini ve çocuğun yüzünü açtıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Yüzünü açtıktan sonra bir damar yolu açıldı. Tamamen almaya çalıştığımızda da 'Acıktım.' dedi. Biz de 'Sana Adana kebap ısmarlayacağız.' dedik. O da 'Kebap istiyorum.' dedi. Öyle bir diyaloğumuz oldu. Daha sonra ambulansa aldık. Mucizeler bitmiyor. İnanıyoruz; daha da enkazdan canlı çıkaracağız. Kimse ümidini yitirmesin."

Çocuğun Adana Şehir Hastanesine sevk edileceğini aktaran Başaran, herkesin Kaan'a kebap ısmarlamak için sıraya gireceğini sözlerine ekledi.

"45 dakika içinde Kaan'ı sağ salim aldık"

Arama kurtarma çalışmasına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu da depremin üzerinden 182 saat geçmesine rağmen umutlarını kaybetmediklerini kaydetti.

Enkaz çalışmaları sırasında çocuğun sesini duyan operatör arkadaşların kendilerine haber verdiğini dile getiren İslamoğlu, "Biz gelip 45 dakika içinde Kaan'ı sağ salim alarak ambulans birimine teslim ettik" dedi.

Enkaz altındayken Kaan ile konuştuklarına değinen İslamoğlu, "Kaan çok bitkin olduğunu söyledi. 'Galiba ben artık kendimi iyi hissetmiyorum.' dediği zaman ona motivasyon olarak gayet sağlıklı olduğunu, geldiğimizi ve kısa sürede kendisini kurtaracağımızı ifade ettik. Ona destek olmaya çalıştık. Enkazdan çıkarken onu kurtaranlardan birinin elini sıkarak hiç bırakmadan sedyede götürülüyordu. Gayet sağlıklıydı çünkü elini tuttuğu arkadaşımız şunu ifade ediyordu; 'Çok güzel, sıkı sıkı sarılıyordu. Bundan da gücünün yerinde olduğunu hissettiğini söylemişti" ifadelerini kullandı.