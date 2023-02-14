Türkiye tek yürek oldu. Yurdun dört bir tarafında afetzedeler için barınma imkanı sağlandı. Kamu misafirhaneleri de kapılarını onlar için açtı.

O kurumlardan biri de Türkiye Radyo Televizyon Kurumu.

Depremzede çocuklar için özel aktiviteler düzenleniyor

TRT'nin Antalya'daki tesislerinde uzmanlar eşliğinde çocuklara yönelik çeşitli aktiviteler düzenleniyor.

Sportif faaliyetler, tiyatro oyunu ve nefes çalışması gibi etkinliklerle çocuklar deprem travmasından uzaklaşıyor.

Aileler de TRT'nin kapılarını depremzedelere açmasından memnun.

TRT Antalya tesislerinde 190 depremzede konaklıyor

TRT Lara Tesislerinde halihazırda 40'ı çocuk toplam 190 depremzede konaklıyor. TRT, depremden etkilenen vatandaşları tesislerinde ağırlamaya devam edecek.