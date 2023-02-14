Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı 14:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Depremzede Yağız'ın isteği unutulmadı
Depremin beşinci gününde madencilerin enkazdan çıkardığı 4 yaşındaki Yağız, çikolata istemişti. Yağız'ın bu isteği unutulmadı...
Adıyaman'da Ayfer Komşu ve 4 yaşındaki oğlu Yağız, depremin 5'inci günü Ankara’dan gelen maden işçileri tarafından enkazdan çıkarılmıştı.
105'inci saatte gökyüzüyle buluşan küçük Yağız, onu kurtaran ekiplerden çikolata istemişti. Onun bu isteği unutulmadı.
Yağız'ın tedavi gördüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden ekipler, küçük çocuğun isteğini yerine getirdi.
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