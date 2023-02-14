Adıyaman'da Ayfer Komşu ve 4 yaşındaki oğlu Yağız, depremin 5'inci günü Ankara’dan gelen maden işçileri tarafından enkazdan çıkarılmıştı.

105'inci saatte gökyüzüyle buluşan küçük Yağız, onu kurtaran ekiplerden çikolata istemişti. Onun bu isteği unutulmadı.

Yağız'ın tedavi gördüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden ekipler, küçük çocuğun isteğini yerine getirdi.