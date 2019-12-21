Tunceli'nin Pülümür ilçesine Kırmızıköprü köyü civarında, kimliği belirsiz şahıslar balık avlamak amacıyla yüksek gerilim hattından elektrik çekerek çaya verdi.

Elektrik verilmesi nedeniyle çayda yaşayan başta karabalık, yılan balığı ve sazan olmak üzere çok sayıda balık telef oldu.

Çayda yaşayan yılan, yengeç gibi diğer canlıların da öldüğünü söyleyen yöre sakinleri duruma tepki göstererek sorumluların bulunarak cezalandırılmasını istedi.

[Fotoğraf: İHA]

Balığı bol ve avlanması kolay bir alan

Yöre sakinlerinden Caner Canerik, olayı gerçekleştirenlerin organize şekilde ve pervasızca hareket ettiklerini söyleyerek, “Sistematik şekilde ve hazırlıklı gelmişler. O kadar yüksek gerilim verilmiş ki çelik tel bile patlamış” dedi.

Çaya elektrik verilmesi nedeniyle sadece balıkların değil suda yaşayan hiçbir canlının kalmadığını anlatan Canerik, şöyle konuştu:

"Bunun büyük oranda sebebi yasa dışı avlanan balıkçılardan balık satın alan restoranlardır. Onlar balıkları satın aldıkları için böyle bir toplu katliamın suç ortaklarıdır."

Canerik, elektrik verilen alanın balığı bol ve avlanması kolay bir alan olduğunu vurguladı.

Kaynak: İHA