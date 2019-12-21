Van'dan İstanbul'a gitmek üzere Fırat Melen Havalimanına giden İran uyruklu M.K., S.J., M.G. ve J.G. isimli şahısların giriş kontrol noktasından geçtikleri esnada, X-Ray cihazına bıraktıkları valizlerden şüphelenildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı detaylı aramada, valizlerin içerisinde toplam 83 kilo 300 gram trüf mantarı ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Ele geçirilen trüf mantarının gümrüklenmiş piyasa değeri 1 milyon 170 bin lira.

Van merkezinde ve ilçelerinde halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için düzenlenen operasyonlar aralıksız ve kararlı bir şekilde devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber