İran uyruklu 4 kişi trüf mantarı kaçakçılığı yaparken yakalandı21 Aralık 2019 Cumartesi 10:47 - Son Güncelleme 21 Aralık 2019 Cumartesi 11:09
Van'dan İstanbul'a gitmek üzere havalimanına giden İran uyruklu 4 kişinin valizlerinin içerisinde 83 kilo trüf mantarı ele geçirildi.
Van'dan İstanbul'a gitmek üzere Fırat Melen Havalimanına giden İran uyruklu M.K., S.J., M.G. ve J.G. isimli şahısların giriş kontrol noktasından geçtikleri esnada, X-Ray cihazına bıraktıkları valizlerden şüphelenildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı detaylı aramada, valizlerin içerisinde toplam 83 kilo 300 gram trüf mantarı ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Ele geçirilen trüf mantarının gümrüklenmiş piyasa değeri 1 milyon 170 bin lira.
Van merkezinde ve ilçelerinde halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için düzenlenen operasyonlar aralıksız ve kararlı bir şekilde devam ediyor.
Kaynak: TRT Haber